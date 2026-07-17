Врач назвал самые витаминные сезонные овощи

Преимущество лета заключается в разнообразии овощей, что позволяет значительно расширить свой ежедневный рацион. Врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Григорий Гарушьян в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал, какие овощи стоит выбирать летом, чтобы получить максимальную дозу витаминов.

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Несмотря на то, что сегодня свежие овощи имеются в продаже круглый год, их свойства могут отличаться. Собранные в сезон на пике своей зрелости, они содержат максимум пользы и вкуса. ВОЗ рекомендует съедать не менее 400 г овощей и фруктов в день. Соблюдение этого правила снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, позволяет избежать патологий пищеварительного тракта, следить за уровнем глюкозы в крови.

«В зависимости от состава полезных веществ овощи можно разделить на несколько основных групп. К первой относятся плоды темно-зеленого цвета: брокколи и другие виды капусты, рукола, шпинат, листовые салаты. Они чемпионы по содержанию витаминов группы В, в том числе фолиевой кислоты. Эти нутриенты участвуют в процессе деления клеток костного мозга, синтезе эритроцитов, энергетическом обмене. Витамин К, содержащийся в зелени, необходим для нормального усвоения кальция», - отмечает специалист.

В красных и оранжевых овощах много бета-каротина, который является провитамином А. Морковь, томаты, тыква, красный сладкий перец помогают сохранить зрение и здоровье кожи, а также обеспечивают нормальную работу иммунной системы. Сладкий перец, помимо прочего, ценен большим содержанием витамина С.

«Томаты, богатые ликопином, укрепляют сердечно-сосудистую систему, являются профилактикой воспаления предстательной железы, помогают поддерживать плотность костной ткани. Особенностью такого вещества как ликопин является его устойчивость к высоким температурам, что позволяет сохранять пользу еды в процессе приготовления», - уточнил Гарушьян.

Предпочтительнее употреблять овощи в свежем виде в качестве разнообразных салатов. Полезной заправкой является оливковое масло. Максимально сохранить витамины позволяет бланширование или быстрая обжарка, тушение на медленном огне, запекание, варка на пару. Чтобы овощи приготовились равномерно, необходимо нарезать их одинаковыми кусочками.

Хорошим дополнением к овощам является белковая пища: яйца, сыр, творог, куриное филе, индейка. Использование семечек и орехов в салатах позволяет жирорастворимым витаминам лучше усваиваться в организме.,