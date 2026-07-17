Кусок медовика может содержать суточную норму сахара

Небольшой кусок медовика или торта с масляным кремом весом 100 г может перекрыть суточную норму по добавленным сахарам и насыщенным жирам, сообщила Агентству городских новостей «Москва» гастроэнтеролог, ассистент кафедры терапии Медико-биологического факультета Пироговского университета Анна Слюсарь.

«Калорийность тортов может варьировать от 160 до 550 ккал и выше на 100 г, а содержание сахара достигает 30–60 г. Самым легким вариантом считаются йогуртовые и творожные десерты (около 200–280 ккал), тогда как масляные наполеоны, плотные медовики и ореховые торты легко могут преодолевать порог в 400–550 ккал. Главный вклад в энергетическую ценность вносит крем: масляный содержит около 600 ккал на 100 г, тогда как заварной или белковый – вдвое меньше. Такие десерты являются нутритивной перегрузкой, один средний кусок способен полностью перекрыты суточную норму добавленного сахара и часто покрывает лимит по насыщенным жирам», – сказала Слюсарь.

Врач отметила, что избыточное употребление тортов несет серьезные риски для здоровья.

«Насыщенные жиры, в изобилии присутствующие в кремах на основе сливочного масла и сливок, оказывают выраженное влияние на липидный профиль плазмы крови, приводя к гиперхолестеринемии. Избыток «плохого» холестерина откладывается на стенках сосудов в виде бляшек, сужая их просвет, что является основным патогенетическим механизмом атерогенеза, лежащего в основе ишемической болезни сердца. Кроме того, при высокой температурной обработке насыщенные жиры вступают в реакцию окисления, начинают разрушаться и выделять вредные вещества – перекиси липидов. Они повреждают внутреннюю выстилку ваших сосудов и ускоряют старение клеток всего организма», – добавила Анна Слюсарь.

Международный день торта отмечается 20 июля.