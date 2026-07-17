Как простая привычка после еды поможет удержать вес

Когда мы с возрастом начинаем задумываться, почему едим и двигаемся столько же, что и раньше, но начали накапливаться лишние килограммы, врачи объясняют: с годами изменяется обмен веществ. В такой ситуации многие опасаются, что потребуются жесткие диеты и длительные тренировки. Однако одна из самых полезных привычек может занимать всего 10-15 минут, об этом рассказал "РГ" директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени Петровского, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

После приема пищи уровень глюкозы в крови закономерно повышается. Чтобы использовать ее в качестве источника энергии, организму необходим инсулин - это нормальный физиологический процесс. Но если мы едим часто, перекусываем между завтраком, обедом и ужином, поджелудочная железа вынужденно всякий раз выбрасывает большое количество инсулина, возникают "инсулиновые качели", и со временем развивается механизм инсулинорезистентности - глюкоза все хуже поступает в клетки, ее уровень в крови повышается, она накапливается, превращаясь в жир, в печени (жировой гепатоз) и в брюшной полости - развивается висцеральное ожирение.

Но существует простой механизм, позволяющий избежать такого сценария.

"Во время ходьбы работающие мышцы начинают активно поглощать глюкозу. При этом часть ее поступает в мышечные клетки не только под действием инсулина, но и благодаря самому мышечному сокращению", - объясняет Алексей Москалев.

Поэтому даже непродолжительная прогулка сразу после еды может способствовать более благоприятному контролю уровня глюкозы.

"Исследования показывают, что этот эффект особенно выражен у людей среднего и старшего возраста. Интересный факт: сегодня скелетные мышцы рассматривают как самостоятельный эндокринный орган. Во время сокращения они выделяют сигнальные молекулы - миокины, которые участвуют в регуляции обмена веществ, воспалительных процессов и чувствительности тканей к инсулину. Одновременно мышечные клетки увеличивают количество переносчиков глюкозы GLUT4 на своей поверхности, благодаря чему активнее используют поступившую после еды глюкозу", - пояснил ученый.

Как применить эти знания на практике?

Все очень просто: совсем не обязательно после завтрака, обеда и ужина переодеваться в спортивную форму и идти на тренировку. После основных приемов пищи попробуйте просто пройтись 10-15 минут. Это может быть прогулка с собакой, подъем по лестнице, дорога пешком до магазина. Подойдет даже выполнение обычных домашних обязанностей (например, уборки), но в активном темпе.

Добавив активного движения после еды, можно добиться заметного снижения уровня глюкозы и уменьшения скачков инсулина. В долговременной перспективе это помогает держать вес в норме и служит отличной профилактикой метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа.