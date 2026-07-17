Какой бюджетный овощ поможет защитить сердце

Этот копеечный овощ помогает защитить сердце: достаточно одной штуки в день
Россиянам назвали овощ, употребление которого снижает риск развития сердечных заболеваний.
Врач-диетолог Татьяна Солнцева рассказала aif.ru, что лук содержит вещества, которые помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов.
Главная ценность овоща – высокое содержание кверцетина. Это мощный антиоксидант, который обладает противовоспалительным действием и помогает защищать клетки сердца от повреждений.
Как отметила специалист, суточную потребность взрослого человека в кверцетине можно покрыть всего одной небольшой луковицей.
Регулярное употребление лука также положительно влияет на обмен веществ и помогает организму бороться с окислительным стрессом. При этом нехватка антиоксидантов в рационе, по словам врача, повышает риск развития хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".