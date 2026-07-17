Какой бюджетный овощ поможет защитить сердце

Россиянам назвали овощ, употребление которого снижает риск развития сердечных заболеваний.

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Врач-диетолог Татьяна Солнцева рассказала aif.ru, что лук содержит вещества, которые помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов.

Главная ценность овоща – высокое содержание кверцетина. Это мощный антиоксидант, который обладает противовоспалительным действием и помогает защищать клетки сердца от повреждений.

Как отметила специалист, суточную потребность взрослого человека в кверцетине можно покрыть всего одной небольшой луковицей.

Регулярное употребление лука также положительно влияет на обмен веществ и помогает организму бороться с окислительным стрессом. При этом нехватка антиоксидантов в рационе, по словам врача, повышает риск развития хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".