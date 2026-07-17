Почему не стоит бесконтрольно использовать капли от сухости глаз

Основной причиной сухости и рези в глазах у офисных работников летом становятся кондиционеры, которые пересушивают воздух в помещениях и усиливают испарение слезной пленки глаза. При этом бесконтрольно капать увлажняющие капли нельзя, сообщила ТАСС врач, офтальмолог высшей категории Анна Крюкова.

"Кондиционированный воздух усиливает испарение слезной пленки и провоцирует сухость глаз. Кроме того, при работе за монитором человек моргает реже - это естественная физиологическая реакция, когда мы сосредоточены на тексте или изображении. В результате поверхность глаза пересыхает сильнее. Зимой схожий эффект вызывает отопление", - пояснила Крюкова.

По словам офтальмолога, сухость глаз чаще возникает у тех, кто много времени проводит за монитором, в том числе у детей с планшетами и смартфонами. Врач рекомендовала регулярно делать перерывы в работе, чаще переводить взгляд вдаль и проводить больше времени на улице.

"Есть данные, что естественный дневной свет и фокусировка на удаленных объектах замедляют прогрессирование близорукости. Детям желательно бывать на свежем воздухе не менее двух-трех часов в день", - подчеркнула специалист.

Крюкова предупредила, что самостоятельно ставить себе диагноз "синдром сухого глаза" (хроническая нехватка влаги) и бесконтрольно капать увлажняющие капли нельзя.

"Эти капли могут вызывать привыкание, есть определенные ограничения по режиму закапывания. Их не следует закапывать бесконечно в течение дня. Оптимальную схему лечения должен подбирать специалист", - отметила она.

Поводом для обращения к врачу, добавила собеседница агентства, являются покраснение глаз, ощущение инородного тела, жжение, слезотечение или выраженная сухость. Эти симптомы могут говорить не только о "синдроме сухого глаза", но и о других заболеваниях - от вирусного конъюнктивита до аллергической реакции. До визита к врачу можно закапать увлажняющие капли, которые продаются в аптеке без рецепта, резюмировала врач.