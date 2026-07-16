Как правильно выбрать очки для спорта

Эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как выбрать правильные спортивные очки. По его словам, существуют пять параметров — характеристика линзы, категория светопропускания, материал, вид спорта и посадка.

«Темная линза сама по себе глаза не защищает. Затемнение и фильтр ультрафиолета это два разных свойства. Хуже того, сильно затемненная линза без фильтра вреднее полного отсутствия очков, зрачок за ней расширяется и впускает больше опасного излучения. Поэтому первым делом ищем маркировку. По ГОСТ Р 51831-2001 линза обязана блокировать ультрафиолет с длиной волны до 380 нанометров, эта отметка ставится на дужке или на вкладыше к очкам. Второй параметр — категория светопропускания, их пять. Нулевая почти без затемнения, такие модели берут для вечерних пробежек и защиты от ветра и мошкары. Для бега и велосипеда в средней полосе подойдет вторая или третья категория. Для воды, пляжного волейбола и открытых кортов под южным солнцем нужна третья. Четвертая пропускает от 3 до 8 процентов света и создана для высокогорья, где снег и скалы отражают лучи прямо в лицо. Садиться за руль в четвертой категории запрещено, глаза в ней не успевают перестраиваться при въезде в тень», — рассказал он.

Линза должна быть гибкой, иначе осколки могут попасть в глаза при падении в очках, предупредил тренер. Для разных видов спорта предусмотрены определенные очки, сказал Халимов.

«Материал линзы для спорта только поликарбонат и похожие ударопрочные пластики. Стеклянные линзы при падении крошатся, поэтому для активных занятий, детей и мотоциклистов они противопоказаны. Хорошая спортивная линза гнется, но не трескается, это легко проверить легким нажимом еще в магазине. Рыбакам, гребцам и всем, кто тренируется у воды, пригодится поляризация, она гасит блики с водной глади и заметно снижает усталость глаз к концу дня. Велосипедистам и трейловым бегунам, которые постоянно ныряют из леса на открытые участки, удобнее фотохромные линзы, они темнеют на солнце и светлеют в тени за десятки секунд. Стрелкам и лыжникам в пасмурный день помогают желтые и оранжевые линзы, они усиливают контраст рельефа. Серый цвет передает картинку без искажений, его выбирают там, где нужно точно различать сигналы и разметку», — отметил эксперт.

Тренер объяснил, как правильно подобрать размер очков.