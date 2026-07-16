Врач предупредил о диарее, передающейся половым путем

Инфекция шигеллез, которая вызывает диарею и расстройство пищеварения, может передаваться через сексуальные контакты. Об этом предупредил врач общей практики Джузеппе Арагона в беседе с Tyla.

© Lenta.ru

По словам врача, инфицирование может произойти через зараженные продукты или экскременты, но в последние годы стали чаще фиксироваться случаи передачи бактерии половым путем. Специалист рассказал, что основным симптомом является водянистая диарея, которая появляется через несколько дней после заражения и в тяжелых случаях может содержать кровь, слизь или гной. Также могут появляться боли и спазмы в животе, тошнота, рвота и повышение температуры.

Эксперт подчеркнул, что симптомы, как правило, проходят в течение недели. Однако во время болезни и нескольких дней после выздоровления важно не готовить пищу для других людей и воздерживаться от половых контактов, особенно связанных с анальной областью.

Для профилактики инфекции Арагона посоветовал тщательно мыть руки с мылом после туалета и перед приготовлением пищи, а также обращаться к врачу при появлении симптомов.

Ранее терапевт Ольга Сухарева сказала, что диарея может являться абсолютно нормальным состоянием для некоторых людей. По ее словам, также ускорять перистальтику кишечника могут жирная пища и кофе.