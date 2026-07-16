Фитнес-эксперт объяснил, о чем говорит боль во время тренировки

Преподаватель фитнес-школы Evotren Анна Мацкевич в беседе с «Чемпионатом» объяснила, почему боль в мышцах — не признак эффективной тренировки. Часто кажется, если мышцы на занятии стали каменными и начали болеть, значит, мы всё делаем правильно. Многие привыкли думать, что настоящая эффективность всегда требует преодоления.

«На самом деле ваше тело в этот момент не становится сильнее, оно просит о помощи. Резкая скованность в процессе означает одну простую вещь — нагрузка оказалась слишком высокой для вас именно сегодня. Тканям не хватает кислорода, и организм включает защитный спазм, чтобы избежать серьёзной травмы», — сказала эксперт.

Худшее, что можно сделать в этот момент — пытаться героически терпеть боль или начать агрессивно растягивать напряжённый участок. Вместо этого лучше снизить нагрузку или даже остановиться. Измените вес или дайте себе паузу, спокойно походите по залу, глубоко подышите. Главная задача — показать нервной системе, что угроза миновала.

Если после пары минут отдыха тяжесть не уходит, разрешите себе закончить упражнение. Это совершенно не значит, что вы сдались или провалили занятие. Это значит, что вы поступили как взрослый человек, который бережёт свой организм.