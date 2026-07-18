В чем опасность ковыряния в носу

В информпространстве не так уж редко всплывают случаи, как люди разными неполезными привычками портят свой носовой аппарат. Вот и на днях стало известно, что москвичка брызгала-брызгала в нос спреем, и добрызгалась до дыры в носовой перегородке. Не только долгое пользование «брызгалкой» может иметь разные опасные последствия, но и, извините, ковыряние в носу. Все о сохранении здоровья органа обоняния мы выяснили у врача Пироговского Университета Александра Врублевского.

По словам медиков, в последние годы число пациентов с зависимостью от сосудосуживающих капель растет. Такие препараты, как известно, уменьшают отек слизистой и облегчают дыхание уже через несколько минут. Врачи не устают повторять, что их можно использовать лишь очень ограниченный период. Но эскулапов мало, кто слушает, – когда нос заложен, мучает дичайший насморк, сосудосуживающие спрей или капли являются настоящим спасением, возвращающим человеку свободу дыхания.

Однако и вредные последствия от таких спреев уже ни для кого не являются секретом. Как заметил в разговоре с корреспондентом «МК» один врач, длительное «забрызгивание» лекарственных препаратов в нос может привести к атрофии слизистой оболочки, и как следствие, потере обоняния. И, конечно же, это привыкание к таким препаратам…

На днях всех, кто льет без устали в свои носы спреи, ужаснула очередная новость из этой серии: москвичка «прожгла» им дыру в своей носовой перегородке. По данным «Базы», девушка три года использовала назальный спрей, брызгая им прямо на носовую перегородку. Со временем у нее появились постоянная сухость в носу и кровавые корки. ЛОР-хирург обнаружил у пациентки в носу отверстие в перегородке.

«Почувствовать его можно было лишь на ранней стадии, когда оно ещё было маленьким и нос «свистел». Но потом дырка увеличилась, и симптом пропал», – сообщил кровавые подробности канад. Теперь москвичке, злоупотреблявшей средством от насморка и даже не ожидавшей такой «подставы», предстоит операция.

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Александр Врублевский дал «МК» свои разъяснения по рискам для носа. Мы задали ему свои вопросы, которые интересуют и нас, и других простужающихся время от времени россиян.

– Чем вредно длительное использование таких спреев и как долго их можно применять без перерыва?

– В первую очередь, когда идет речь о спреях для носа, сначала нужно определиться, какая группа лекарственных средств обсуждается. Нос и слово «назальные» – это только указание на место применения, а спрей – это форма доставки лекарственных средств. Чаще всего в терапевтической и оториноларингологической практике применяются сосудосуживающие спреи (применяются обычно при остром насморке на фоне ОРВИ), назальные глюкокортикостероиды (обычно применяются при аллергическом насморке, синуситах в составе комплексного лечения), назальные антибиотики (при бактериальных синуситах). Наиболее часто встречающаяся проблема возникает при использовании сосудосуживающих капель и спреев (например, ксилометазолин, оксиметазолин) при применении их дольше 7 дней. В этой ситуации обычно развивается медикаментозный ринит, и в случае, если пациент для облегчения симптомов не обращается к врачу за медицинской помощью и продолжает использовать данные средства, у него продолжается развитие патологических процессов, таких как отек слизистой оболочки, гиперсекреция, пролиферация соединительной ткани и атрофические изменениями.

– Действительно ли можно «прожечь» сосудосуживающим спреем носовую перегородку при длительном применении?

– «Прожечь» в переводе на медицинскую терминологию можно обозначить словом «перфорировать». Это будет обозначать дефект всех слоев носовой перегородки, последствием которого может стать ситуация, когда оба носовых хода сообщаются между собой через патологическое отверстие. Обычно к перфорации носовой перегородки приводят такие причины, как травмы с переломом костей носа и хряща перегородки носа, образование гематом и абсцессов перегородки носа, длительная тампонада (введение марлевых тампонов) полости носа, двусторонняя коагуляция кровоточащих сосудов в полости носа, трансназальная интубация реанимационных больных. Также причинами перфорации перегородки носа могут быть системные заболевания соединительной ткани: гранулематоз Вегенера, ревматоидный артрит и системная красная волчанка. Еще одной причиной может быть применение запрещенных препаратов через нос лицами, страдающими токсикоманией, наркоманией. Касаемо спреев для носа в научной медицинской литературе есть ряд публикаций, которые описывают влияние глюкокортикостероидов на развитие атрофии слизистой оболочки с последующей ее перфорацией. Однако другие исследователи в публикациях сообщают, что данные, полученные в ходе исследования взаимосвязи возможного влияния назальных глюкокортикостероидов на развитие перфорации носа, неоднозначны. Таким образом, резюмировал доктор, каждый случай перфорации носовой перегородки должен быть внимательно изучен, чтобы исключить другие причины развития перфорации, и при подтверждении данной связи, при возможности, опубликован в формате клинического случая, в соответствии с правилами научной публикации, в специализированном медицинском журнале. От сумы да ковыряния в носу не зарекайся

Следующий серьезный риск для здоровья носа связан…с ковырянием в нем. Такие носовые происшествия не так уж эпизодичны. Эта детская, казалось бы, привычка не оставляет и некоторых взрослых до конца их жизни (понятно, что они делают это украдкой, в отличие от ребятишек, наедине с собой).

Некоторые занимаются этим так самозабвенно, что доходит до курьезов. В прошлом году, к примеру, в городских пабликах завирусился случай, как житель Санкт-Петербурга копался в носу при помощи... накладного ногтя жены (его собственный длинный ноготь на мизинце она заставила его состричь) и доковырялся до колото-резаных ран носа. А искусственный ноготь остался в носу. Без помощи медиков не обошлось. Больше питерца-«ковырятеля» прославилась в соцсетях по этому же направлению разве что москвичка (похоже, блогерша) со своим видео, в котором она как на духу признается, что три года доставала корочки из носа, после чего ее нос «рухнул», по ее же собственному определению. Врач на приеме обнаружил, что перегородка «растворилась». Подробности этой истории звучат как строчки из сценария фильма ужасов: все это время несчастная доставала куски собственного хряща, отмирающего из-за заболевания «аутоиммунный васкулит». Хоть ее пост и вызвал шквал насмешек людей, это вообще ничуть не смешно.

– Действительно, извините, ковырянием в носу можно истончить носовую перегородку? – снова обращаюсь с вопросом к доктору Врублевскому.

– Если «ковыряние» – это агрессивное воздействие на слизистую оболочку, особенно на фоне атрофических изменений слизистой полости, то действительно это может привести к повреждениям.

– Что же делать с корочками тем, у кого они образуются?

– В подобной ситуации при наличии корочек в полости носа рекомендуется достигнуть влажности воздуха в помещении 40-60% (особенно зимой, когда воздух в квартире сушат горячие батареи) при необходимости орошать полость носа изотоническими растворами для их размягчения и аккуратного высмаркивания.

– А можно ли постоянно, не только при насморке, промывать нос Аква Марисом (назальным средством на основе морской воды), на котором значится «для увлажнения и регенерации слизистой носа»?

– Да, изотонические растворы допускается использовать длительно, в том числе с профилактическими целями.

Добавим, что, в свое время его коллега, ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского Университета Вячеслав Артищев рассказывал, что «очищение полости носа пальцами может привести к локальному поражению слизистой оболочки полости носа, что может сопровождаться воспалительными изменениями и кровотечениями из поврежденных участков». «Носовая перегородка, состоящая преимущественно из хрящевой ткани, может быть повреждена опосредованно при сочетании множества факторов, – хронической инфекции, постоянной травматизации, однако вряд ли повреждения будут столь сильными», – вместе с тем, высказал он мнение.

…Словом, берегите свой нос, не лазайте в него чем попало, он вам еще пригодится!