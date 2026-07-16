Онколог высказался о лучшей противораковой диете

Лучшей противораковой диетой является обычное здоровое питание, заявил онколог Владимир Ивашков. Об этом он рассказал россиянам на своем YouTube-канале.

Как пояснил Ивашков, конкретного рациона, который способен уничтожать злокачественные новообразования, не существует. Врач призвал не искать какой-либо продукт, сок или суперфуд, который поможет исцелиться от рака, а придерживаться принципов правильного питания.

Онколог добавил, что здоровое питание при лечении рака особенно важно, поскольку в противном случае человек будет терять вес и силы. В то же время доктор подчеркнул, что нельзя рассматривать его в качестве лечения или заменять им лекарственную терапию.

Ранее онколог Виолетта Пурцхванидзе перечислила неочевидные симптомы рака. Это заболевание, по ее словам, можно заподозрить по непроходящей даже после отдыха хронической усталости.