Правда ли, что спорт может привести к возникновению рака

Блестящие рекорды и изнурительные тренировки привычно ассоциируются с силой и здоровьем, но за фасадом спортивных достижений порой прячется серьёзная опасность.

Медики предупреждают: интенсивные нагрузки способны сыграть злую шутку – но не так, как принято думать – сама по себе травма не вызывает рак у абсолютно здорового человека, заявил в интервью изданию «Аргументы и Факты» кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгений Черемушкин.

«Но риски резко возрастают, когда опухоль уже сформировалась, а её не увидели, – подчеркнул он. – В таких случаях травма может спровоцировать быстрое прогрессирование заболевания. Мы часто видим так называемый патологический перелом: кость ломается в том месте, где уже развивалось новообразование».

Особую уязвимость, предупредил он, демонстрирует молодой организм: в период бурного развития скелета преобладают опухоли из соединительной ткани – костные саркомы, саркомы мягких тканей, лимфомы.

«При быстром делении клеток могут появиться остеогенные саркомы, фибросаркомы. А профессиональный спорт – это всегда фантастический износ перегруженных зон. У таких людей часто сильно страдает именно опорно-двигательный аппарат», – резюмировал Черемушкин.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-онколог, кандидат медицинских наук Анастасия Фатьянова рассказала, когда рак грозит людям без вредных привычек.