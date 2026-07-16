Диетолог рассказал о пользе розовых помидоров

Состав помидоров может различаться в зависимости от выбранного сорта. Диетолог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский рассказал «Вечерней Москве», какими полезными свойствами обладают разные виды томатов.

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По словам эксперта, обычные красные помидоры занимают первое место по содержанию ликопина. Помидоры черри, хотя и содержат больше антиоксидантов, имеют также более высокое содержание сахара. В желто-оранжевых томатах ликопина мало, но они богаты бета-каротином и витамином A, которые полезны для кожи, иммунной системы и зрения.

Розовые помидоры представляют собой «золотую середину» между красными и желтыми сортами, так как в них много витамина C и ликопина. Темные сорта помидоров содержат меньше ликопина, но богаты антоцианами, магнием и железом, пояснил Бобровский.

Ранее врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков рассказал, что включение помидоров в ежедневный рацион может стать профилактикой рака, а также поддержкой для сердца, сосудов и пищеварения. По его словам, в томатах содержится много калия, который в свою очередь поддерживает эластичность сосудов и помогает регулировать артериальное давление.