Россиян предупредили об опасных последствиях сдерживания чихания

Чихание — это естественный защитный рефлекс, с помощью которого организм очищает носовые ходы от пыли, аллергенов, вирусов и других раздражителей. Многие стараются сдержать чихание, зажимая нос и закрывая рот. Однако такая привычка может обернуться проблемами, предупредила в беседе с «Газета.Ru» отоларинголог «СМ-Клиника» Анна Жуйкова.

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По словам врача, во время обычного чихания воздух выходит наружу с очень высокой скоростью. Если же человек перекрывает ему выход, давление резко возрастает внутри носоглотки, ушей и околоносовых пазух.

«В большинстве случаев все заканчивается лишь неприятными ощущениями, однако иногда последствия могут быть более серьезными», — предупредила врач.

Как отметила специалист, наиболее частая проблема — заложенность или боль в ушах. Из-за резкого перепада давления может пострадать барабанная перепонка или возникнуть баротравма среднего уха. У некоторых людей после неудачной попытки сдержать чихание временно снижается слух или появляется шум в ушах.

Кроме того, сильное внутреннее давление способно повредить мелкие кровеносные сосуды слизистой оболочки носа или глаз. В результате могут возникнуть носовое кровотечение или покраснение глаз из-за лопнувших капилляров.

По ее словам, в медицинской литературе также описаны более редкие, но серьезные осложнения.

«В редких случаях, которые описаны в медицинской литературе, сдерживание чихания приводило к более серьезным осложнениям — повреждению тканей глотки, разрыву барабанной перепонки, попаданию воздуха в мягкие ткани шеи и даже повреждению легких. Такие ситуации встречаются крайне редко, но они подтверждают, что безобидной привычку назвать нельзя», — рассказала Жуйкова.

Особую осторожность, по словам врача, следует соблюдать людям с хроническими заболеваниями лор-органов, повышенным артериальным давлением, недавно перенесенными операциями на носу или ушах, а также пациентам с заболеваниями сосудов.

Специалист подчеркнула, что при желании чихнуть лучше не пытаться подавить этот рефлекс.