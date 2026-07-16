Ученые назвали главные ошибки в питании беременных

Будущие матери в России в целом начинают питаться более качественной и полезной едой, чем до беременности, и все же их рацион все еще далек от идеала. К такому выводу пришли ученые ФИЦ питания и биотехнологии по результатам нового исследования. Главные проблемы - тяга к вредной еде и нехватка критически важных микроэлементов.

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Беременность - это время, когда женщина интуитивно начинает больше заботиться о своем здоровье и, соответственно, о рационе. Ученые ФИЦ питания и биотехнологии собрали и проанализировали информацию о рационе более 23 тысяч женщин от 18 до 50 лет, в том числе 1,5 тыс. - беременных. Они подсчитали у каждой участницы индекс качества питания - интегральный показатель, позволяющий агрегировать данные о частоте потребления различных групп продуктов в единую шкалу, и пришли к выводу: качество питания будущих мам в России статистически значимо выше, чем у небеременных. Готовясь к рождению ребенка, женщины чаще едят рыбу, молочные продукты, фрукты и орехи, стараясь обеспечить растущий организм белком и витаминами.

Однако исследование выявило и парадоксальную ошибку: беременные женщины чаще небеременных едят фастфуд. Несмотря на осознанное поведение и заботу о будущем ребенке, женщины признали: тяга к "быстрой" еде порой оказывается сильнее. Между тем такое ухудшение ежедневной тарелки ставит под угрозу пользу от здоровых продуктов. Ученые связывают это с недостаточным уровнем просвещения о реальных рисках такой пищи.

Где скрываются основные риски?

Проблема не только в фастфуде. Даже при кажущемся правильном питании организм будущей матери может испытывать острый дефицит нутриентов, без которых невозможно здоровое развитие плода.

Йод и фолиевая кислота: база для развития мозга

Йод и фолиевая кислота - это "кирпичики" для формирования нервной системы и мозга ребенка. Согласно международным рекомендациям (включая данные FIGO), употребление этих веществ является обязательным, однако исследования показывают, что до 90% беременных женщин в ряде регионов России имеют йододефицитный рацион, а многие не получают необходимой дозы фолиевой кислоты. В период гестации потребность в этих элементах возрастает настолько, что покрыть ее только едой (даже самой полезной) практически невозможно - требуется дополнительный прием витаминно-минеральных комплексов.

"Пустые" калории вместо полезных веществ

Исследования подтверждают: рацион многих беременных несбалансирован. Часто наблюдается перекос в сторону углеводов и кондитерских изделий при дефиците полноценного белка и клетчатки. Употребление фастфуда и обработанных продуктов не дает организму ценных микронутриентов, но при этом создает избыточную нагрузку на поджелудочную железу и способствует набору лишнего веса.

Что с этим делать?

Главный вывод ученых ФИЦ питания и биотехнологии: беременные женщины прислушиваются к врачам, но им не хватает конкретных знаний. Недостаточно просто заменить сосиски на рыбу, важно понимать, что даже идеальный рацион не всегда покрывает дефицит железа, йода, кальция и витамина D.

"По итогам исследования мы пришли к выводу, что качество питания беременных женщин статистически значимо выше, чем у небеременных, что проявляется в более частом потреблении продуктов, важных для построения здорового рациона, которые являются источниками в первую очередь белка (рыба, молочные продукты) и витаминов (фрукты, ягоды, овощи), - сказала младший научный сотрудник Лаборатории демографии и эпидемиологии питания ФИЦ питания и биотехнологии Ксения Кудрявцева. - Полученные данные позволяют предположить, что беременные более внимательно следят за своим рационом и склонны прислушиваться к медицинским рекомендациям по здоровому питанию. Однако более частое употребление ими продуктов - источников критически значимых нутриентов (фастфуд) указывает на необходимость просвещения женщин о принципах здорового питания".

Обучение женщин и своевременная коррекция питания с помощью специализированных продуктов и витаминов - это надежный способ избежать ошибок и обеспечить ребенку здоровое будущее с самых первых дней внутриутробного развития, подчеркивают в ФИЦ питания и биотехнологии.