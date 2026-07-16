Гинеколог предупредил о страшных последствиях случайных половых связей

Инфекции, передающиеся половым путём (ИППП), нередко ведут себя коварно: маскируются под другие недуги или вовсе не подают признаков жизни, пока не станет поздно.

Об это в интервью NEWS.ru рассказала врач акушер-гинеколог Елена Близнюк. По её словам, многие ИППП протекают бессимптомно, и именно в этом кроется главная опасность.

«Гонорею очень сложно выявить у женщин – в 70% случаев заболевание носит латентный характер и проходит без выраженных симптомов, – подчеркнула специалист. – При этом во время родов инфекция может передаться младенцу».

Особую тревогу вызывает и хламидиоз: согласно статистике, им страдает от трети до двух третей женщин и примерно половина мужчин. Симптомы неспецифичны, болезнь способна долго существовать в хронической форме с рецидивами, угрожая в том числе и будущему ребёнку.

«Невылеченные вовремя хламидиоз и гонорея приводят к поражению мочевыводящих путей, воспалительным заболеваниям малого таза и бесплодию», – предупредила Близнюк.

Не менее коварна и вирусная угроза: ВПЧ в 90% случаев организм побеждает самостоятельно в течение двух лет, но надеяться на удачу не стоит. Без своевременной диагностики и терапии инфекция способна спровоцировать рак шейки матки и другие тяжёлые патологии.