Почему надпись «без углеводов» на продуктах — почти всегда обман

Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова заявила, что популярность низкоуглеводного питания и кетодиеты привела к тому, что на полках магазинов стало больше товаров с пометками «без углеводов» и «низкоуглеводный». Однако такие надписи не всегда отражают реальный состав продукта. Об этом она рассказала в интервью aif.ru.

По словам эксперта, продуктов, в которых совсем нет углеводов, крайне мало. К ним можно отнести воду, растительное и сливочное масло, животный жир, а также чай и кофе без добавок. Даже в мясной и рыбной продукции углеводы могут присутствовать в минимальных количествах, поэтому маркировка «без углеводов» часто оказывается преувеличением.

«Продуктов, совсем не имеющих углеводов в своем составе, в природе очень мало», — говорит эксперт.

Анищенкова также предупредила, что обозначение «низкоуглеводный» законодательно не закреплено. Четких правил, по которым продукт можно отнести к такой категории, нет, поэтому производитель фактически сам решает, использовать ли подобную надпись. Покупателям эксперт советует внимательно изучать состав и пищевую ценность, а при кетодиете ориентироваться примерно на 1–5 граммов углеводов на 100 граммов продукта.

К продуктам с низким содержанием углеводов обычно относят мясо, птицу, рыбу, яйца, молочные продукты, некоторые овощи, грибы и орехи. Однако и здесь есть нюансы: в полуфабрикатах могут быть крахмал и загустители, а в соусах — сахар. На упаковке он может скрываться под названиями глюкоза, декстроза, мальтодекстрин, патока, сиропы или крахмалы.

Эксперт подчеркнула, что отсутствие углеводов не делает продукт автоматически полезным для снижения веса. Некоторые такие товары содержат много соли, насыщенных жиров и пищевых добавок, сообщает Радио «Комсомольская правда».