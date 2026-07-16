Как работают препараты, обрывающие дофаминовый круг переедания

Шведский стол в отеле «все включено» — это не просто обилие еды. Это идеально выстроенная дофаминовая ловушка. Каждое новое блюдо — свежий удар по рецепторам удовольствия, и мозг требует добавки, игнорируя сигналы сытости. Но, как объяснила врач-диетолог Ирина Кумышева, современные препараты для контроля веса меняют эту механику, превращая главный гастрономический страх отпуска в обычный ужин.

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«На фоне терапии препаратами вроде Оземпика и Седжаро дофаминовый отклик на новые вкусы снижается. Вам по-прежнему приятно есть, но вы больше не гонитесь за следующим куском ради эмоций. Это как смотреть фильм без спойлеров, но без навязчивого желания перематывать», — пояснила специалист.

По ее словам, механизм «шведского стола» жесток и просчитан. Чем больше блюд на линии раздачи, тем больше мы съедаем. Согласно исследованиям, расширение меню с 9 до 27 позиций увеличивает калорийность порции на 75 процентов — в первую очередь за счет жирного и сладкого. Мозг быстро теряет интерес к уже попробованному, но каждый новый продукт дает свежий дофаминовый импульс, отодвигая чувство сытости. В экспериментах участники съедали на 60 процентов больше, когда блюда отличались друг от друга.

Это эволюционный механизм, который раньше помогал выживать в условиях дефицита пищи. Но в мире «все включено» он работает против нас, превращая отдых в бесконечную гонку за новыми вкусами, поясняет эксперт.

В то же время агонисты рецепторов ГПП-1, такие как Оземпик или Седжаро, действуют точечно. Они не блокируют удовольствие от еды полностью, но снижают дофаминовую награду за каждый новый кусок. Чувство сытости приходит раньше, и мозг перестает требовать добавки просто ради нового вкуса. Пациенты отмечают: привычные порции оказываются избыточными, особенно в жару. Совет «не доедать, если не хочется» становится не борьбой с собой, а естественным состоянием.

Однако, предупреждает диетолог, появляется новый риск. Алкоголь на фоне терапии всасывается быстрее и дает более интенсивный эффект. Коктейли у бассейна могут свести на нет преимущества препаратов и привести к непредсказуемым реакциям. Поэтому с напитками стоит быть аккуратнее.

При этом эксперт напоминает, что базовые принципы здорового питания никто не отменял: белок, клетчатка и вода по-прежнему в приоритете. Но если раньше за этим нужно было следить с калькулятором, то теперь контроль становится автоматическим.