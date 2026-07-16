Невролог рассказал, как победить укачивание в транспорте

Укачивание возникает не из-за слабости организма, а из-за конфликта сигналов от органов чувств. Об этом Life.ru рассказала врач-невролог Галина Чудинская.

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Вестибулярный аппарат фиксирует движение, глаза видят неподвижный салон, а мозг интерпретирует это как отравление, активируя рвотный центр. Чувствительность к укачиванию зависит от генетики и зрелости нервных связей — у 25-30% людей она выражена сильно.

Чтобы минимизировать дискомфорт, невролог рекомендует начинать с немедикаментозных методов — они безопасны и эффективны в 60-70% случаев:

сидеть впереди, смотреть на горизонт;

открыть окно для свежего воздуха;

не есть за два часа до поездки;

акупрессурные браслеты на запястье;

имбирный чай за 30 минут до поездки.

Медикаменты — только по назначению врача. Если симптомы усиливаются, нужно исключить мигрень или воспаление внутреннего уха, предупреждает невролог.