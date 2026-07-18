Диетолог рассказала, кому нельзя есть грибы

Грибы — тяжёлая пища, которая подходит не всем. В беседе с «Абзацем» кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова перечислила категории людей, которым стоит отказаться от этого продукта.

Абсолютные противопоказания:

дети до семи лет (организм хуже справляется с детоксикацией, высок риск отравления даже съедобными грибами);

беременные и кормящие женщины (возможны непредсказуемые последствия для плода);

люди с обострением гастрита, язвенной болезнью, дуоденитом;

пациенты с почечной недостаточностью, болезнями печени;

люди с индивидуальной непереносимостью и аллергией;

пожилые люди.

Консервированные грибы не рекомендуются детям до трёх лет из-за риска ботулизма.

По словам эксперта, основная структура гриба — хитин, который не переваривается и может затруднять работу пищеварительных ферментов. Безопасная порция — 100–150 граммов не чаще двух раз в неделю. Также не стоит есть переросшие, старые или слишком крупные грибы — они могут накапливать токсины.

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