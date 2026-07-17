Врач подсказал два способа сдержать позыв к мочеиспусканию

Врач-гинеколог Александра Лапуренко подсказала, как сдержать срочный позыв к мочеиспусканию, если поблизости нет туалета. Два способа, которые помогут не попасть в неловкую ситуацию, она раскрыла в аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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По словам врача, чтобы временно уменьшить позыв, нужно встать на носки и постоять так несколько секунд. При необходимости подъем на носки можно повторить несколько раз.

Еще один способ, который рекомендовала врач, — сесть на твердую поверхность, вытянуть ноги вперед и потянуть носки на себя. Лапуренко объяснила, что при выполнении этих действий раздражается тибиальный нерв, за счет чего спазм в мочевом пузыре ослабевает, а позыв проходит.

Ранее уролог-андролог Алексей Моисеенко рассказал, что единичные случаи сдерживания мочеиспускания не навредят здоровью. Однако если такое поведение станет привычкой, могут появиться серьезные осложнения.