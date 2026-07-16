Почему даже легкий удар током может убить через несколько часов

Воздействие электрического тока на организм человека представляет собой сложный биофизический процесс, обусловленный прохождением тока через ткани и вызывающий функциональные нарушения и структурные повреждения. Как пояснила в комментарии RuNews24.ru д.м.н., доцент профессор кафедры медицины катастроф ИПМ Пироговского университета Марина Костюченко, степень поражения зависит от силы тока, длительности воздействия, пути прохождения через тело, а также индивидуальных особенностей организма (сопротивления кожи, состояния здоровья). Биологическое действие тока выражается в непроизвольных судорожных сокращениях мышц, включая мускулатуру сердца и органов дыхания. Электролитическое воздействие нарушает физико‑химическое равновесие в клетках, изменяя свойства биологических жидкостей. Термическое действие проявляется в виде ожогов тканей в местах входа и выхода тока, а также по ходу его прохождения.

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«Тело человека хорошо проводит электричество, наиболее опасным является путь прохождения тока через грудную клетку и голову, затрагивающий жизненно важные органы, как сердце и головной мозг. Переменный ток при силе 10–15 мА вызывает «неотпускающий» эффект, когда человек не способен самостоятельно разорвать контакт с источником тока, при значениях свыше 50 мА возможны серьёзные нарушения работы сердечно‑сосудистой и дыхательной систем, ток силой 100 мА и более способен вызвать фибрилляцию желудочков сердца и привести к летальному исходу».

Эксперт также подчёркивает, что при оказании первой помощи пострадавшему важно помнить о собственной безопасности, в первую очередь необходимо обесточить помещение, где находится пострадавший, или обесточить неисправный электроприбор. Мероприятия первой помощи зависят от состояния пострадавшего. При потере сознания и остановке дыхания потребуется проведение сердечно-легочной реанимации до прибытия скорой медицинской помощи.

Ожоги на коже должны быть закрыты асептическими повязками. Даже при удовлетворительном самочувствии пострадавшего обязательно наблюдение врача – отсроченные осложнения (нарушения ритма сердца, неврологические расстройства) могут развиться спустя часы после травмы.