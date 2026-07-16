Врач-дерматовенеролог АО «Медицина» Елизавета Шухман объяснила в беседе с «Чемпионатом», зачем на самом деле нужны гормональные мази в уходе за кожей. Это препараты на основе топических кортикостероидов — синтетических аналогов гормонов надпочечников. Они не влияют на общий гормональный фон при правильном применении, так как действуют преимущественно местно, в очаге воспаления.

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«Гормональные мази блокируют выработку медиаторов воспаления, уменьшая красноту, отёк и зуд уже через несколько часов. При атопическом дерматите, псориазе, контактном дерматите, когда негормональные средства не справляются, кортикостероиды становятся терапией выбора. При атопическом дерматите рекомендовано «проактивное» применение: нанесение мази два раза в неделю на ранее поражённые участки снижает частоту рецидивов на 50-70%», — сказала врач.

Препараты делятся на семь классов по активности: от слабых (гидрокортизон 1%) до сверхсильных (клобетазол). Это позволяет подобрать терапию под зону и тяжесть процесса. При применении используйте «правило кончика пальца». Одна фаланга выдавленной мази = 0,5 г = площадь двух ладоней. Это помогает избежать передозировки.