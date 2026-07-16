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CN: раннее и позднее интервальное голодание одинаково эффективны для похудения

Газета.Ru

Ученые из Университета Гранады выяснили, что при интервальном голодании время начала приема пищи практически не влияет на снижение веса. Люди, соблюдающие схему 16:8, худеют одинаково независимо от того потребляют ли они пищу утром, днем или вечером. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Nutrition (CN).

Исследователи выяснили, когда лучше есть при интервальном голодании
© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 99 взрослых с избыточной массой тела или ожирением. На протяжении 12 недель все они придерживались средиземноморской диеты, но были разделены на четыре группы. Одни питались только в течение восьми часов, начиная с утра, другие — после 13:00, третьи самостоятельно выбирали восьмичасовое «окно» для приема пищи, а контрольная группа не ограничивала время еды и питалась более 12 часов в сутки.

После завершения эксперимента ученые оценили изменения массы тела и состава организма, а спустя год провели повторное обследование, чтобы выяснить, сохранился ли эффект.

Оказалось, что все три группы, соблюдавшие режим 16:8, потеряли в среднем на три-четыре килограмма больше, чем участники контрольной группы. При этом существенной разницы в снижении веса между ранним, поздним и свободным вариантами интервального голодания обнаружено не было.

Лишь у участников, начинавших есть раньше, исследователи отметили небольшие преимущества: несколько лучшие показатели обмена веществ и меньшее количество подкожного жира. Однако на общую потерю веса это практически не повлияло.

Через год около трети участников продолжали самостоятельно придерживаться режима 16:8. По мнению авторов, это свидетельствует о том, что интервальное голодание легче соблюдать в долгосрочной перспективе по сравнению с некоторыми другими способами снижения веса, например постоянным подсчетом калорий.