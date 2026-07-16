Доктор предупредил об опасности немытых овощей с грядок

Употребление немытых овощей, ягод и фруктов с грядок может привести к серьезным последствиям, таким как инфекции, менингит и риск выкидыша у беременных. Об этом предупредила врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с изданием "Абзац".

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По словам специалиста, в первую очередь речь идет о кишечных инфекциях, таких как сальмонеллез и диарея. Причем сами заболевания могут протекать тяжело, в частности вызывать серьезное воспаление кишечника или обезвоживание, требующее госпитализации.

"Также есть риск глистных инвазий. Потому что в земле могут находиться различные возбудители. Их могут занести животные, которые бегают по участку", – отметила Мескина.

Особую опасность представляет листериоз, продолжила она. Обычно он не приводит к тяжелым заболеваниям, но при ослабленном иммунитете и заражении большим количеством бактерий могут возникнуть серьезные проблемы, включая воспаление печени и менингит. Беременные же женщины, заразившиеся листериозом, рискуют столкнуться с выкидышем.

В связи с этим Мескина подчеркнула важность тщательного мытья овощей, фруктов, ягод и зелени перед употреблением, а при любых недомоганиях после еды она рекомендовала незамедлительно обращаться к врачу.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова заявила об опасности употребления томатов со шкуркой. Они могут навредить здоровью при наличии некоторых хронических заболеваний. По ее словам, помидоры богаты витаминами и ликопином, но их кожура плохо усваивается человеком, хотя полезна для микрофлоры кишечника. Например, при обострении гастрита, энтерита и колита следует исключить свежие овощи, включая помидоры.