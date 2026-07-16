На что может указывать слишком частая зевота

Зевота — это нормальный физиологический процесс, помогающий организму повысить уровень кислорода и взбодриться. Однако если человек зевает десятки раз в час, даже будучи выспавшимся и не испытывая скуки, это повод для беспокойства, предупредил в интервью РИАМО врач-терапевт Максим Рыков.

«В первую очередь стоит исключить проблемы с сердцем. Избыточная зевота может быть предвестником инфаркта миокарда, потому что при нарушении кровоснабжения раздражается блуждающий нерв, и организм рефлекторно пытается захватить больше кислорода», — отметил специалист.

Кроме того, по его словам, зевота может сигнализировать о надвигающемся инсульте, когда мозг испытывает кислородное голодание. Также она встречается при рассеянном склерозе, опухолях головного мозга, анемии, проблемах с легкими, апноэ, эпилепсии, а иногда предшествует мигренозному приступу.

Если зевота становится частой, беспричинной и сопровождается слабостью, головокружением, болью в груди, онемением или одышкой, не следует пить кофе — необходимо срочно обратиться к врачу, подчеркнул Рыков.

Нейробиологи из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии недавно пришли к выводу, что зевота является не просто признаком усталости или скуки, а процессом, который заметно влияет на работу мозга. Они обнаружили, что во время зевания меняется направление движения спинномозговой жидкости — ключевой среды, защищающей головной и спинной мозг.