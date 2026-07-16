Как четыре чашки кофе в день могут сказаться на здоровье

Семейный нутрициолог Наталья Шипарева в беседе с NEWS.ru предупредила, что употребление четырех чашек кофе в день может привести к гипертоническому кризу, а также вызвать зависимость, головную боль и упадок сил.

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По ее словам, кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, заставляя сердце биться чаще даже в покое, что изнашивает сердечно-сосудистую систему и может спровоцировать криз у гипертоников. Хроническая стимуляция надпочечников приводит к их истощению: без кофе возникает разбитость, с ним — тревожность и раздражительность.

Период полувыведения кофеина — пять-шесть часов, что сокращает фазу глубокого сна, а мочегонный эффект способствует потере калия, магния и кальция (около шести миллиграммов на чашку), увеличивая риск остеопороза. Формируется зависимость: отказ от привычной дозы вызывает головную боль и вялость. Однако умеренное потребление — одна-две чашки в первой половине дня — работает иначе: полифенолы и хлорогеновая кислота действуют как антиоксиданты и замедляют усвоение глюкозы. Исследования связывают умеренный кофе со снижением риска болезней Паркинсона, Альцгеймера и рака печени. Безопасный ориентир — до 300 миллиграммов кофеина в сутки, с учетом его содержания в чае и шоколаде.

Ранее ученые, проанализировав данные более 350 тысяч участников проекта, за которыми наблюдали в среднем 13 лет, пришли к выводу, что регулярное употребление кофе связано с более низким риском цирроза, рака печени и смертности от заболеваний этого органа. По сравнению с непьющими кофе, у тех, кто выпивал пять и более чашек в день, риск цирроза был ниже на 32%, рака печени — на 47%, смерти от болезней печени — на 42%. Положительный эффект наблюдался уже при одной-двух чашках, а наиболее выраженным был при трех-четырех.