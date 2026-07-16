В рабстве у желудка: как побороть пищевую зависимость

Зависимость от еды формируется при регулярном потреблении продуктов с высоким содержанием сахара, соли и усилителей вкуса. Такая пища стимулирует выработку эндорфинов, и мозг привыкает к этому, объяснила ТАСС доцент кафедры диетологии университета "Росбиотех" Анастасия Лебедева. В итоге человек начинает чаще перекусывать вредной едой, когда испытывает неприятные эмоции или просто хочется отвлечься.

Чувствительность вкусовых рецепторов при подобном питании снижается, и натуральные продукты начинают казаться пресными. Именно поэтому зависимость редко бывает от потребления цельной пищи — свежих овощей (особенно листовой зелени), бобовых, цельнозерновых круп, нежирного мяса и рыбы. Такие продукты не вызывают резких скачков гормонов удовольствия из-за отсутствия избытка сахара, соли и искусственных добавок, не формируют патологической тяги, а также способствуют длительному чувству сытости и не провоцируют переедания.

Человек же, особенно находящийся в стрессе, чаще стремится потреблять именно ту еду, которая приносит ему удовольствие: как правило, это фастфуд, сладкое, хрустящие и соленые снеки. Он начинает использовать пищу как способ справиться с негативными эмоциями, усталостью, воспринимает ее как вознаграждение и вид отдыха. Со временем привычной дозы перестает хватать, и объемы любимых продуктов становятся все больше. Результатом такого пищевого поведения становится зависимость.

Борьба с пищевой зависимостью: главные советы

Процесс отказа от пищевой зависимости затрагивает как физиологию организма, так и психологические установки. Он требует времени и комплексного подхода. В связи с перестройкой обмена веществ и гормонального фона в первые недели после отказа возникает раздражительность, тревожность, навязчивые мысли о еде и перепады настроения, предупреждает Анастасия Лебедева.

"Постепенно рецепторы восстанавливают нормальную чувствительность. Обычно через 6–12 месяцев человек начинает получать удовольствие от простой еды, а потребность во вредной пище уходит", — добавляет она.

Чтобы прийти к этому, в первую очередь необходимо стабилизировать рацион. Интервалы между приемами пищи должны составлять порядка 3 ч без перекусов. При этом особенно важно не пропускать основные приемы пищи. Чтобы тренировать чувствительность к истинному голоду, между приемами пищи рекомендуется пить только воду. Если перед сном сильно хочется есть, допустим легкий перекус в виде банана, кусочка индейки, горсти орехов или стакана кефира, рекомендует эксперт.

Особое внимание стоит уделить завтраку. Некоторые люди привыкли с утра только пить кофе и заедать его выпечкой. Но такое меню провоцирует скачки глюкозы и приводит к повышенному аппетиту чуть позднее. Вместо этого лучше выбрать яйца с овощами, творог с ягодами или кашу с белком — это стабилизирует уровень сахара надолго и даст чувство насыщения, что позволит не думать о еде до обеда.

Как избежать срывов

При попытке изменить пищевое поведение некоторые сталкиваются со срывами — эпизодами, когда человек ест не так, как планировал. Речь может идти о перееданиях или потреблении продуктов, на которые был установлен запрет. Иногда это разовое отклонение от намеченного курса, но нередко срыв может растягиваться на дни и даже недели.

Чтобы избежать этого, диетолог не советует хранить в холодильнике продукты-триггеры — те, от которых человек решил отказаться. Также не стоит ходить в магазин за продуктами, будучи голодным, зато важно составлять четкий список покупок и стараться не отклоняться от него, особенно на "запрещенную" еду. При этом стремление просто исключать вредные блюда тоже несет риски будущих срывов. Поэтому куда важнее выстроить новую систему питания.

"Каждый основной прием пищи должен включать три компонента: белок (яйца, мясо, творог), сложные углеводы (крупы) и клетчатку (овощи)", — говорит Лебедева. Сладости можно заменять фруктами, сухофруктами, домашней пастилой, а высокоуглеводные продукты — полезными жирами, например орехами, авокадо и жирной рыбой, советует эксперт.

Если тяга к еде слишком сильная, она рекомендует воспользоваться техникой "резинки на запястье". Слегка щелкните себя ей по руке — это создаст резкое физическое ощущение, которое мгновенно переключит внимание мозга с навязчивого желания поесть на боль в теле.

"Данная пауза заставляет человека остановиться и задать себе вопрос: "Что я сейчас чувствую? Я действительно голоден физически или мне грустно/скучно/тревожно?" Это позволяет отделить реальный голод от эмоционального. Регулярное использование приема учит мозг тому, что между возникновением импульса ("хочу сладкого") и действием есть пауза, которую со временем можно удлинять, облегчая сознательный выбор", — объяснила Лебедева.

Но если срыв все же произошел, ругать себя за это не нужно. Чувство вины только усилит стресс и создаст благоприятную почву для того, чтобы человек захотел вернуться к старым привычкам.