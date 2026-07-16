В чем опасность кондиционера для здоровья

Отсутствие регулярной очистки кондиционеров приводит к скоплению опасных бактерий и аллергенов, способных спровоцировать тяжелые инфекционные заболевания, сообщил заместитель главного врача по организации лабораторного дела Центра гигиены и эпидемиологии Приморья Дмитрий Жигаев.

Грязные кондиционеры становятся идеальной средой для размножения различных болезнетворных микроорганизмов и скопления пыли. Подобное устройство может стать источником серьезных проблем со здоровьем, рассказал Жигаев, передает РИА «Новости».

«При длительной работе кондиционера может накапливаться пыль, содержащая в себе различные аллергены. В том числе в кондиционерах могут накапливаться болезнетворные микроорганизмы – такие как легионелла, которая вызывает легионеллез – тяжелое инфекционное заболевание», – заявил специалист.

По словам медика, наличие возбудителя этой опасной инфекции выявляют в лабораториях с помощью метода полимеразной цепной реакции. Кроме того, на внутренних поверхностях приборов часто обнаруживают разнообразные виды грибов и аллергены, которые существенно ухудшают самочувствие человека.

Для предотвращения негативных последствий эксперт настоятельно рекомендует регулярно обслуживать технику. Фильтры необходимо очищать строго в соответствии с инструкциями производителя. Дополнительно следует чаще проветривать помещения, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию свежего воздуха.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Роскачества предупредили о риске развития пневмонии из-за неочищенных кондиционеров.