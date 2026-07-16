Кому вредно спать голым

Отказ от одежды во время сна может помочь быстрее заснуть и реже просыпаться ночью, но такая привычка подходит далеко не всем.

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Врач-терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Наталья Кузьмина рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", какие изменения происходят с организмом во время сна без пижамы.

По ее словам, перед засыпанием температура внутренних органов естественным образом снижается примерно на один градус. Этот процесс является сигналом для организма о переходе в состояние сна. Тесная или слишком теплая одежда может мешать отдаче тепла, приводить к перегреву и делать отдых менее качественным.

Сон без одежды способен облегчить естественную терморегуляцию, если в спальне поддерживается комфортный микроклимат. Когда человеку не жарко и не холодно, он может быстрее погружаться в сон, а вероятность ночных пробуждений из-за перегрева снижается.

Еще один возможный плюс такой привычки – улучшение вентиляции кожи. Это особенно актуально для людей, которые сильно потеют ночью: отсутствие лишних слоев ткани снижает скопление влаги и дискомфорт в местах трения.

Оптимальными условиями для сна считаются температура в спальне около 17–19 градусов и влажность 40–60%. Если в комнате слишком холодно, сон без одежды может дать обратный эффект – организм начнет тратить силы на согревание, что приведет к напряжению мышц, частым пробуждениям и усталости утром.

От привычки спать без одежды специалист советует отказаться людям, которые часто мерзнут, имеют проблемы с кровообращением, выраженный гипотиреоз, некоторые неврологические заболевания или обострение кожных проблем. Также не стоит экспериментировать во время температуры и острых воспалительных процессов.