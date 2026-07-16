Как не перегреться в жару

Роспотребнадзор региона напомнил жителям Оренбуржья о правилах безопасности в жаркую погоду. Повышенная температура опасна, особенно для детей и пожилых людей.

Чтобы не допустить теплового удара, специалисты ведомства советует придерживаться простых правил:

Не гуляйте в самый зной. С 12 до 16 часов лучше оставаться в помещении. По возможности ограничьте поездки на транспорте в это время, а если в нём нет кондиционера лучше перемещаться по городу утром или вечером, когда жара спадает.

Держитесь в тени. На улице держитесь теневой стороны, делайте остановки для отдыха под навесами, в парках, кафе или магазинах.

Отложите активные дела. Снизьте физические нагрузки до минимума, не стоит заниматься спортом в самый пик жары.

Создайте прохладу дома. Находясь дома или в офисе, проветривайте помещение (приоткрыть форточки, окна), дополнительно можно включить вентиляторы, кондиционер. При использовании кондиционера окна и двери в помещении лучше закрыть.

Правильно одевайтесь. Отдавайте предпочтение легким вещам из льна или хлопка и не забывайте про панаму или шляпу.

Пейте воду, но без фанатизма. В жару хочется пить больше, но людям с проблемами с почками и сердцем не стоит резко увеличивать количество жидкости – советуйтесь с врачом.

Освежайтесь. Душ или хотя бы умывание прохладной водой заметно облегчит самочувствие.

Купайтесь безопасно. Посещайте официально открытые пляжи и соблюдайте правила безопасности на воде.

В ведомстве подчеркнули, что соблюдение этих мер поможет сохранить здоровье в жаркую погоду.