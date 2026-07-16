Почему малина вызывает вздутие и боль в животе

Малина — популярная летняя ягода, которая не только радует вкусом, но и полезна для здоровья. Однако не для всех она одинаково безопасна. В беседе с изданием «Подмосковье сегодня» врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Людмила Сухорукова рассказала о пользе и возможных рисках употребления малины. В 150 граммах малины содержится около 8 граммов клетчатки, что соответствует четверти дневной нормы взрослого (25 – 30 граммов). Клетчатка улучшает работу кишечника. Однако она не может полностью заменить овощи, крупы и бобовые, которые также необходимы для здоровья кишечника.

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Резкое увеличение количества клетчатки в рационе может вызвать вздутие, урчание живота, тяжесть или послабление стула. Фруктоза из малины может плохо усваиваться у некоторых людей, а мелкие косточки — раздражать слизистую желудка.

Людям с гастритом, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника или обострением панкреатита стоит ограничить употребление малины. Ягода также может вызывать аллергию, поэтому вводить её в рацион детям и аллергикам нужно постепенно.

Здоровому взрослому человеку обычно подходит порция малины около 100 – 150 граммов в день.Количество стоит подбирать индивидуально. Чтобы снизить риск дискомфорта, сочетайте малину с белками (йогурт, творог). Есть малину натощак не рекомендуется из-за риска изжоги.

Полезные свойства сохраняются как в свежем, так и в замороженном виде. При варке или приготовлении джемов часть клетчатки разрушается, а сахар увеличивается. Измельчённая малина в смузи быстрее проходит по кишечнику и может усиливать газообразование.

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