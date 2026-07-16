Почему роллы и суши нельзя есть каждый день

Диетолог Галина Емельянова предупредила о вреде частого употребления роллов из-за соли, жиров и риска для почек, гипертоников и детей.

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Роллы и суши не стоит воспринимать как блюдо на каждый день. Такая еда может содержать слишком много соли и насыщенных жиров, поэтому при регулярном употреблении способна создавать дополнительную нагрузку на организм, рассказала ,врач-диетолог Галина Емельянова корреспонденту "Вестей".

Специалист консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии рассказала ИС "Вести", что оптимальная частота употребления роллов – один, максимум два раза в неделю. При этом порция, как отметила врач, не должна быть большой: достаточно шести-восьми штук.

Емельянова подчеркнула, что особенно осторожными с такой пищей следует быть людям с заболеваниями почек, а также тем, кто страдает повышенным давлением. Причина – в высоком содержании соли, которое может усугубить отечность и негативно сказаться на самочувствии.

Отдельный риск связан с соевым соусом. Многие едят роллы, обильно добавляя его к каждому кусочку, из-за чего количество соли в рационе резко возрастает. В результате суточная норма может быть превышена не просто незначительно, а в несколько раз.

При этом врач не отрицает, что в составе суши и роллов есть полезные компоненты. Рыба, например, является источником качественного белка. Однако это не отменяет необходимости соблюдать меру, особенно летом, когда люди чаще сталкиваются с задержкой жидкости в организме.

Диетолог также обратила внимание на детский рацион. Детям младше трех лет такие блюда давать нельзя. Знакомить ребенка с роллами, по мнению специалиста, лучше уже в школьном возрасте – после семи лет. Начинать безопаснее с запеченных вариантов, а не с блюд, содержащих сырую рыбу.

Емельянова назвала роллы скорее продуктом для особого случая, чем привычной повседневной едой. По ее словам, включать их в рацион ежедневно точно не следует.

Ранее врач уже предупреждала, что в жаркую погоду суши и роллы могут представлять дополнительную опасность. При долгой доставке, особенно при нарушении температурного режима, бактерии в таких блюдах размножаются быстрее.