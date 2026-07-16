Нутрициолог объяснила, какая рыба помогает легче переносить жару

Усталость, тяжесть после еды и судороги в жару — не просто следствие духоты, а результат физиологических процессов, которые запускает организм. Нутрициолог Светлана Леонтьева в беседе с «Чемпионатом» рассказала, как питание помогает справляться с тепловой нагрузкой и почему жирная рыба должна появиться в летнем рационе.

По словам эксперта, тепловой стресс нарушает баланс кишечной микрофлоры: полезные бактерии уступают место вредным, а стенки кишечника становятся более проницаемыми. В результате токсины начинают попадать в кровь, что вызывает вздутие и тяжесть даже после привычной еды. Восстановить барьер помогают омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в скумбрии, сельди и сардинах. Они укрепляют стенки кишечника и создают среду для размножения полезных бактерий.

Вторая проблема, которую создаёт жара, — потеря магния и калия с потом. Восполнить их обычной водой невозможно. Дефицит магния приводит к скачкам давления и ночным судорогам, а недостаток калия нарушает сердечный ритм и усиливает усталость. Источниками этих минералов служат тунец и палтус.

Чтобы сохранить максимум пользы, рыбу лучше запекать или тушить — при жарке омега-3 разрушаются. Альтернативой станут сельдь слабого посола или консервированные сардины в собственном соку. Достаточно есть рыбу два-три раза в неделю, чтобы поддерживать стабильный уровень нужных веществ в крови.

«Жирная рыба последовательно закрывает проблемы, которые жара создаёт в организме: омега-3 снижает воспалительный фон, а магний и калий восстанавливают то, что вымывается с потом. Это один из самых простых способов помочь организму справляться с жарой без кондиционера», — резюмировала нутрициолог.

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