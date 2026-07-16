Врач объяснил, почему не надо убирать соль из рациона

Некоторые люди при повышенном давлении отказываются от соли. Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов считает, что не надо убирать продукт - соль необходима организму, и "ее роль гораздо важнее, чем многие думают".

Специалист рассказал в своем ТГ-канале, когда действительно стоит уменьшить потребление соли и почему на самом деле продукт так важен.

"Соль - это наш обычный минерал, который нам необходим. У нас физиология построена на калиево-натриевом насосе. Причем самое удивительное, что каждую молекулу соли сопровождают 400 молекул воды. И поэтому, если соли нет, вы едите ее недостаточно, то вы, естественно, будете слабость испытывать и прочее", - отметил Михаил Кутушов.

Он добавил:

"Соль надо применять, но единственное, когда артериальное давление очень высокое, то надо уменьшить ее количество, но не исключать полностью".

Ранее врачи отметили, что при проблеме с высоким давлением надо уменьшить в рационе количество хлеба, сыра и колбасы, соленых закусок, но есть больше овощей и ежедневно гулять минимум по 15-20 минут.