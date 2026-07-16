Что обязательно нужно включить в свой чекап людям старше 40 лет

Терапевт Чекмарева рассказала, что обязательно нужно включить в свой чекап в 40+
Многие болезни начинаются незаметно: артериальное давление и сахар в крови повышаются, холестерин откладывается на стенках сосудов, а человек при этом чувствует себя хорошо. К тому времени, как появляются явные симптомы, недуг может развиваться уже давно и вылечить его будет сложнее. Поэтому важно проходить ежегодный чекап здоровья, даже если вас ничего не беспокоит. Какие исследования должны обязательно в него входить, «Вечерняя Москва» узнала у кардиолога, терапевта, сомнолога сети клиник «Семейная» Ирины Чекмаревой.
По словам специалиста, если проблему выявить на старте, врач может назначить немедикаментозную коррекцию образа жизни (стиль питания, физическая активность) или при необходимости медикаментозную терапию.
— Это поможет предотвратить прогрессирование заболевания и развитие тяжелых осложнений, — подчеркнула доктор.
Базовый уровень: какие обследования рекомендованы всем
- скрининг артериальной гипертензии (измерение АД) — рекомендован взрослым 18 лет и старше;
- скрининг гиперхолестеринемии — определение уровня общего холестерина;
- скрининг сахарного диабета — определение уровня глюкозы в крови (если уровень повышен, выполнить дополнительно гликированный гемоглобин и обратиться к эндокринологу);
- лабораторные анализы — клинический анализ крови (с определением лейкоцитов, гемоглобина, СОЭ) и общий анализ мочи;
- рентгенография органов грудной клетки — один раз в два года;
- ЭКГ в покое — один раз в год (в возрасте 35 лет и старше); до 35 лет — допустимо один раз в три года;
- посещение стоматолога — один–два раза в год.
Дополнительно для женщин
- скрининг рака шейки матки — ПАП-тест (предпочтительнее жидкостная цитология) и тестирование на ВПЧ;
- маммография — с 39 лет один раз в год.
Когда требуется расширенное обследование
Если у вас имеются жалобы или отягощенный анамнез, возможно, потребуется более глубокий чекап, предупредила врач. К факторам риска относятся:
- сердечно-сосудистые заболевания у близких родственников — инфаркт, инсульт у мужчин ранее 55 лет, у женщин ранее 65 лет;
- онкологические заболевания в семейном анамнезе.
Что обязательно нужно добавить в свой чекап в 40+
- скрининг колоректального рака;
- исследование кала на скрытую кровь — ежегодно (предпочтительнее иммунохимическим методом Fob Gold: этот вариант строго специфичен по отношению к гемоглобину человека и гораздо удобнее для пациентов, так как не требует ограничений в питании);
- колоноскопия — один раз в 5–10 лет;
- скрининг рака предстательной железы (для мужчин 45+) — определение простат-специфического антигена (важно: решение об анализе принимается совместно с врачом);
- посещение офтальмолога — каждые 2–4 года (в возрасте от 40 до 54 лет) и каждые 1–3 года (старше 55 лет);
- скрининг остеопороза (рентгеновская денситометрия).
Последнее исследование рекомендовано следующим категориям, уточнила доктор:
- всем женщинам старше 65 лет;
- женщинам до 65 лет, достигшим менопаузы и имеющим факторы риска (остеопороз в семейном анамнезе, низкий ИМТ, курение, прием препаратов с высоким риском потери костной ткани, например глюкокортикостероидов);
- пациентам (мужчинам и женщинам) любого возраста, у которых были патологические переломы;
- пациентам, у которых по данным визуализирующих исследований выявлена пониженная минерализация костной ткани или случайно обнаружены бессимптомные компрессионные переломы позвоночника.
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