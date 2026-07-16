Какая ягода помогает быстро уснуть

Диетолог назвала ягоду, которая облегчает процесс засыпания.

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Вишня и черешня могут помочь быстрее заснуть благодаря содержанию растительного мелатонина. Об этом Pravda.Ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, рассчитывать на ягоды как на средство от бессонницы стоит только при легких нарушениях сна. Если проблемы вызваны серьезными заболеваниями, одна горсть вишни ситуацию не исправит.

Диетолог отметила, что вишня, черешня, а также натуральный вишневый сок содержат растительный мелатонин. При этом предпочтение лучше отдавать именно свежим ягодам, а не смузи или сладким напиткам.

Однако употреблять ягоды сразу после плотного ужина врач не советует. Если вечером человек съел мясо или другую тяжелую пищу, сахара из ягод начинают бродить, пока переваривается белок. Это может привести к вздутию живота, дискомфорту и нарушению нормального сна.

Особенно осторожными стоит быть с черешней. Она содержит больше сахаров, чем вишня, поэтому людям с лишним весом или повышенным уровнем глюкозы в крови лучше отказаться от такого вечернего перекуса. Во время сна организм расходует меньше энергии, поэтому избыток сахара может откладываться в жировые запасы.

Если же проблем с обменом веществ нет, а желудок хорошо переносит ягоды, небольшая порция вишни за несколько часов до сна вполне допустима и может даже способствовать более легкому засыпанию.

Врач также напомнила, что похожими свойствами обладают киви и бананы, содержащие триптофан – вещество, участвующее в выработке серотонина. При этом людям с заболеваниями желудка не стоит есть кислые ягоды натощак, поскольку они могут вызвать раздражение слизистой и болевые ощущения.