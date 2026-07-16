Врач забила тревогу из-за использования масла вместо смазки во время секса

Пользователи Reddit и TikTok стали массово рассказывать, что начали использовать оливковое масло вместо смазки во время секса. В разговоре с изданием Metropoles гинеколог Кейт Маклин прокомментировала этот тренд.

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Маклин забила тревогу из-за использования оливкового масла в качестве лубриканта. Дело в том, что этот продукт приводит к росту количества бактерий и грибков во влагалище, поскольку не смывается обычной водой и остается там еще долгое время, пояснила она.

Кроме того, если использовать оливковое масло вместе с презервативами, то средства контрацепции утратят прочность, добавила специалистка. Поскольку негативные эффекты могут появиться далеко не сразу, пользователи сети продолжают отстаивать этот тренд. Однако лучше воспользоваться смазкой на водной или силиконовой основе, подчеркнула врач.

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