Определена поза, из-за которой страдают позвоночник и суставы

Заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, профессор кафедры фундаментальной нейрохирургии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист-нейрохирург Департамента здравоохранения Москвы член-корреспондент РАН Андрей Гринь назвал малоподвижность, избыточный вес и отсутствие регулярных тренировок основными причинами заболеваний позвоночника.

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Врач объяснил, что позвоночник и суставы страдают, когда нагрузка превышает возможности окружающих мышц. Длительное сидение со сгорбленной спиной ослабляет мышечный корсет, а лекарства и процедуры могут лишь временно снять боль, если человек не начинает тренироваться.

Для профилактики Гринь посоветовал делать 15-минутную утреннюю разминку, плавать, укреплять мышцы спины и пресса два-три раза в неделю и избегать статических и осевых нагрузок.

«Главное, чтобы пациент пришёл к врачу, а не "замазывал" боль нестероидными средствами», — подчеркнул нейрохирург, слова которого приводит сайт kp.ru.

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