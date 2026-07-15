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Нейрохирург: сгорбленная поза за столом вредит позвоночнику

RT на русском

Заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, профессор кафедры фундаментальной нейрохирургии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист-нейрохирург Департамента здравоохранения Москвы член-корреспондент РАН Андрей Гринь назвал малоподвижность, избыточный вес и отсутствие регулярных тренировок основными причинами заболеваний позвоночника.

Определена поза, из-за которой страдают позвоночник и суставы
© РИА Новости

Врач объяснил, что позвоночник и суставы страдают, когда нагрузка превышает возможности окружающих мышц. Длительное сидение со сгорбленной спиной ослабляет мышечный корсет, а лекарства и процедуры могут лишь временно снять боль, если человек не начинает тренироваться.

Для профилактики Гринь посоветовал делать 15-минутную утреннюю разминку, плавать, укреплять мышцы спины и пресса два-три раза в неделю и избегать статических и осевых нагрузок.

«Главное, чтобы пациент пришёл к врачу, а не "замазывал" боль нестероидными средствами», — подчеркнул нейрохирург, слова которого приводит сайт kp.ru.

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