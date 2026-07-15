Мужское репродуктивное здоровье. Как правильно подготовиться к отцовству?

Планирование беременности уже давно перестало быть исключительно женской заботой. Осознанный подход к отцовству начинается не с покупки кроватки, а с визита к врачу. Из чего состоит идеальный «мужской чек-ап» перед зачатием и почему это инвестиция в здоровье вашего будущего ребенка — в материале MIR24.TV.

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18 июля в 10:10 на телеканале «МИР» выйдет очередной выпуск программы «Предварительный диагноз», где вы сможете найти ответы на многие вопросы, связанные со здоровьем.

Долгое время в обществе бытовал стереотип: если пара не может зачать ребенка, обследоваться нужно женщине. Однако медицинская статистика свидетельствует, что причина бесплодия в немалых случаях кроется в мужском факторе. При этом многие нарушения репродуктивной системы протекают бессимптомно и никак не отражаются на потенции или общем самочувствии.

Современная репродуктивная медицина констатирует: подготовка к отцовству — это такой же строгий алгоритм, как и подготовка к материнству.

«Репродуктивное здоровье населения является одним из ключевых факторов демографической безопасности и социально-экономического развития нашей страны. Благодаря комплексному подходу, включающему лабораторную и инструментальную диагностику, нам удается на ранних стадиях повышать выявляемость урогенитальных инфекций, гормональных нарушений и других состояний, влияющих на фертильность. Проводимая работа способствует сохранению репродуктивного здоровья населения, повышению доступности медицинской помощи, развитию семейно-ориентированной инфраструктуры и улучшению демографической ситуации», — Наталья Савицкая, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья.

Сперматогенез, по словам эксперта, является сложным процессом. На качество генетического материала мужчины влияет все: от хронического стресса и сидячего образа жизни до любви к горячим ваннам. Опасность в том, что поврежденная ДНК сперматозоида не мешает ему оплодотворить яйцеклетку физически, но может приводить к остановке развития эмбриона на ранних сроках или генетическим патологиям плода.

«Мужчина часто воспринимает свою фертильность как константу: если есть эрекция и семяизвержение, значит, проблем нет, — уверена собеседница MIR24.TV. — Это опасное заблуждение. Мы можем видеть отличные гормональные показатели и при этом фрагментированную ДНК сперматозоидов, что ведет к серьезным последствиям. Именно поэтому подготовка к отцовству должна быть комплексной».

Грамотная подготовка занимает около 2-3 недель и начинается за 3 месяца до предполагаемого зачатия. Это связано с продолжительностью цикла созревания сперматозоидов (около 72-75 дней). Основа диагностики — спермограмма и MAR-тест: базовое исследование эякулята, которое показывает концентрацию, подвижность и морфологию (строение) сперматозоидов. Однако стандартной спермограммы недостаточно. Важно дополнить ее MAR-тестом на выявление антиспермальных антител — иммунных клеток, которые атакуют собственные сперматозоиды.

«Современные протоколы ВОЗ требуют оценки не только количества, но и качества. В рамках расширенного чек-апа мы всегда рекомендуем делать MAR-тест и оценку фрагментации ДНК сперматозоидов (TUNEL-тест или SCSA-метод). Высокий процент фрагментации — это прямой риск неудач в программах ЭКО и самопроизвольных выкидышей, который невозможно увидеть под обычным микроскопом», — говорит врач-репродуктолог сети клиник репродуктивного здоровья Евгения Добровольская.

Также в обязательный чек-ап-лист входит ПЦР-диагностика на скрытые инфекции, анализ на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C. Анализ крови на гормоны назначается не всем, но крайне желателен при любых изменениях в спермограмме или снижении либидо. Панель включает: ЛГ, ФСГ, тестостерон общий и свободный, пролактин, эстрадиол и ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны). Иногда проблемы с зачатием кроются в гипогонадизме или гиперпролактинемии, которые успешно корректируются медикаментозно. Если спермограмма показывает критически низкие показатели (олигозооспермия или азооспермия), проводится генетическое обследование: кариотип, анализ на микроделеции Y-хромосомы (AZF-фактор) и мутации гена CFTR.

Важно понять, что подготовка к отцовству — это не поиск болезней, а проверка резервов организма. Это возможность получить здоровую беременность с первого раза и гарантировать ребенку крепкое здоровье не только в момент рождения, но и на протяжении всей жизни. Поэтому заботиться о своем отцовстве необходимо заранее.