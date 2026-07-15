Фигура как у Шарлиз Терон: пять любимых упражнений актрисы

Появление звезды на одной из недавних голливудских премьер вызвало ажиотаж: поклонники до сих пор обсуждают ее смелый наряд, подчеркнувший стройную фигуру и шикарные ноги. Рассказываем, какие тренировки позволяют актрисе и в 50 лет роскошно выглядеть в мини.

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Шарлиз Терон всегда отличалась подтянутым телом, но даже давние поклонники голливудской звезды были удивлены ее недавним выходом в свет. Для мероприятия, посвященного премьере очередного блокбастера, актриса выбрала удлиненный пиджак и короткую юбку в бельевом стиле, в которых выглядела еще стройнее, чем обычно. Особое внимание привлекли шикарные ноги 50-летней Шарлиз. И дело не только в худобе, но и в рельефности, которой можно добиться лишь упорными тренировками. О них мы и расскажем.

Не просто генетика

Шарлиз Терон не скрывает, что ее тело — это результат многолетнего труда. В юности актриса 12 лет посвятила балетной школе, но травма колена в 19 лет поставила крест на ее карьере танцовщицы. Однако эти занятия приучили будущую звезду к дисциплине и правильным нагрузкам, формирующим красивый силуэт: актриса и сейчас выбирает упражнения, которые вытягивают и удлиняют мышцы, а не перекачивают их. Но главный секрет Шарлиз Терон — это умение находить удовольствие в движении.

Актриса не раз признавалась, что тренируется не менее трех-четырех раз в неделю, но не считает это рутиной, потому что «нашла то, что любит».

Философия тренировок

Чтобы выглядеть как Шарлиз Терон, не нужно проводить часы в тренажерном зале. Актриса предпочитает высокоинтенсивные, но короткие занятия. Даже во время подготовки к «Атомной блондинке» личный тренер звезды Моник Гандертон ограничивала ее тренировки 25 минутами по три раза в неделю.

В основе метода Терон — работа с сопротивлением и многоповторный режим: до 60 раз в одном подходе с небольшим весом или без него. Именно благодаря этому появляется четкий рельеф мышц без лишнего объема.

Упражнения, которые использует Шарлиз Терон

1. Плие-присед. Это отголоски балетной базы актрисы, которую она использует для проработки внутренней поверхности бедра.

Техника: встаньте, широко расставив ноги, стопы развернуты наружу, спина прямая. Начинайте приседать во второй балетной позиции до уровня, когда бедра будут параллельны полу, затем медленно поднимитесь. Повторите 10-15 раз.

Ключевой момент: колени должны двигаться строго по направлению носков.

2. «Алфавит» для пресса. Это любимое упражнение, которое тренер Шарлиз Терон использовал для подготовки к роли в «Атомной блондинке».

Техника: лягте на спину, руки под ягодицами ладонями вниз. Поднимите прямые ноги над полом. Напрягая пресс, «пишите» ногами буквы алфавита от А до Z, не останавливаясь, пока можете.

Ключевой момент: поясница должна быть плотно прижата к полу на протяжении всего упражнения.

3. Прыжковые приседы. Это плиометрическое упражнение, которое помогает не только увеличить выносливость и быстро сжечь лишние калории, но и «подсушиться».

Техника: встаньте прямо, ноги на ширине плеч, стопы развернуты на 45 градусов. Медленно приседайте до уровня, когда бедра будут параллельны полу, а затем из этого положения с силой выпрыгивайте.

Ключевой момент: старайтесь мягко приземляться в первоначальное положение, чтобы колени не «гуляли».

4. Планка с поворотами бедер. Это упражнение Шарлиз Терон делает для поддержания рельефа косых мышц живота, тонкой талии и подтянутых рук.

Техника: встаньте в планку на предплечьях (локти под плечами). Поочередно опускайте правое и левое бедра вниз, к полу, по диагонали, а затем возвращайте в исходную позицию.

Ключевой момент: избегайте прогиба в пояснице и качания корпуса — двигаться должны только бедра, плечи и грудная клетка зафиксированы.

5. Обратные выпады. Это более щадящий для коленных суставов вариант. Возможно, Шарлиз Терон предпочитает его из-за старой травмы.

Техника: стойте прямо, ноги на ширине бедер. Одной ногой сделайте шаг назад, опираясь на носок и удерживая пятку приподнятой. Начните приседать, пока колено задней ноги не приблизится к полу, а затем вернитесь в исходную позу, оттолкнувшись пяткой передней ноги. Повторите 10-15 раз и смените ногу.

Ключевой момент: не стоит сразу пытаться сесть максимально низко, лучше увеличивать глубину и количество повторов постепенно.

Что еще важно?

Упражнения в зале — не единственная физическая нагрузка Шарлиз Терон. Актриса часто признается, что любит пилатес и занимается им несколько раз в неделю. Также в расписании звезды есть силовая йога, велотренажер и теннис.

Кроме того, Терон предпочитает растительную пищу, лишь иногда позволяя себе мясо, избегает алкоголя и выпивает около 2 литров воды в день. Впрочем, сама звезда признавалась, что теряет аппетит без физической нагрузки:

«Если я мало двигаюсь, я не могу много есть».

В отличие от многих других знаменитостей, Шарлиз Терон не скрывает, что ее фигура — это результат большого труда. Но даже если вы не готовы повторять подвиги актрисы в спортзале, в чем она точно заслуживает подражания, так это в умении получать удовольствие от физических нагрузок.