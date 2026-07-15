Эксперт посоветовал еду, которая полезна для здоровья глаз

Лютеин — природный пигмент из группы каротиноидов — защищает сетчатку глаз, в том числе от компьютерного излучения. Однако получить это полезное вещество можно только с пищей, поэтому следует добавить в рацион яйца, зелень и яркие овощи, рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

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Эксперт сравнила действие лютеина с работой солнцезащитных очков: вещество оседает в центре сетчатки и отсекает агрессивную сине-фиолетовую часть спектра, которую излучают экраны смартфонов и офисные лампы.

При недостатке лютеина макула (центральная область сетчатки, отвечающая за четкое зрение) становится более уязвимой к окислительному стрессу, что в будущем может приводить к возрастным изменениям зрения.

Поэтому в рацион следует ввести продукты, богатые лютеином (особое внимание — яйцам, так как лютеин из яичного желтка усваивается почти в три раза лучше, чем из сырой зелени). Лучше всего сочетать их с жирами. Так, салаты рекомендуется заправлять оливковым маслом, а шпинат — обжаривать на сливочном. Яйца лучше готовить так, чтобы желток оставался полужидким. Кроме того, важно добавить в меню авокадо или орехи.