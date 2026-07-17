Эндокринолог развеял популярный миф о хлебе

Врач-эндокринолог Григорий Долгушин опроверг популярный у россиян миф о хлебе.

По его словам, принято считать, что хлеб якобы может способствовать развитию сахарного диабета. В этой связи специалист рассказал, что однажды к нему на консультацию пришла пенсионерка, которой внуки на протяжении нескольких лет не разрешали употреблять хлеб,

Однако Долгушин опроверг это ошибочное заблуждение, подчеркнув, что хлеб не является фактором, вызывающим сахарный диабет второго типа.

«На самом деле развитие этого заболевания связано не с употреблением углеводов, а с накоплением жировой ткани в организме», – цитирует эндокринолога «Радио 1».

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