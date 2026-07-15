Как правильно выполнять Гомукхасану

Асана помогает раскрыть грудную клетку и улучшить осанку.

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Гомукхасана — асана, которая выполняется сидя. Она прорабатывает осанку и гибкость суставов ног и рук, ведь практикующий фиксирует положение со скрещёнными ногами и руками, сцепленными в замок. Разбираем технику вместе.

Суть и особенности

«Поза применяется для улучшения осанки», — Орина Мартыненко, инструктор по по хатха- и кундалини-йоге, тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness.

Гомукхасана с санскрита переводится как «поза коровьей головы». Визуально асана также отсылает именно к этому животному: руки символизируют уши и рога, а скрещённые ноги — саму морду коровы.

Гомукхасана выполняется сидя, ноги выводятся вперёд, перекрещиваются и сгибаются так, чтобы пятки оказались на линии таза. Руки же скрепляются в замок за спиной. В этой позиции активно работают плечевые и тазобедренные суставы, что улучшает их подвижность. Регулярное выполнение «позы коровьей головы» положительно влияет на осанку. Также в Гомукхасане вытягивается внешняя поверхность бёдер, что позволяет снять напряжение с мышц.

Противопоказания

Йога считается одним из самых безопасных видов тренировок, ведь все асаны выполняются плавно, а сложность нарастает постепенно. Однако это не значит, что противопоказаний нет. В случае с Гомукхасаной стоит быть осторожнее, если у вас есть травмы суставов, а также воспалительные процессы в них.

Если во время выполнения вы почувствуете боль в области таза, спине, коленях или ступнях — прекратите тренировку. Обратитесь к врачу, найдите причину неприятных ощущений и возвращайтесь к тренировкам, когда специалист даст на это разрешение.

Как выполнять асану правильно?

Перед любой практикой стоит сделать суставную разминку: вращательные движения в суставах, растяжка, активация мышц. Это позволит организму комфортнее войти в практику. Саму Гомукхасану лучше выполнять после приводящих асан.

Перед выполнением можно сделать:

Марджариасану, «позу кошки»;

Шалабхасану, «позу саранчи»;

Уттанасану, позу глубокого вытяжения;

Пашчимоттанасану, позу наклона к ногам.

После рекомендуем выполнять:

Гомукхасана

Техника выполнения

Примите положение сидя, скрестите ноги перед собой, положив левую ногу на правую. Теперь согните ноги в коленях, направляя стопу к противоположному бедру. Стопы находятся на одном уровне и стремятся к линии таза, но здесь всё зависит от вашей гибкости. Поза должна быть ощутимой, однако без резких и болевых ощущений. Выпрямите спину, взгляд направьте вперёд. Шея вытянута. Почувствуйте опору в ягодицах. Поднимите правую руку вверх, затем согните её в локте, заводя ладонь за спину. Левую руку также согните, заведя ладонь за спину. Пальцы рук скрепляются на уровне лопаток, образуя замок. Почувствуйте, как раскрывается грудная клетка. Для усложнения асаны можно немного наклонить корпус вперёд. Удерживайте положение несколько дыхательных циклов. После отдыха повторите позу, поменяв верхние руку и ногу.

Ошибки при выполнении

Выполнить асану с первого раза бывает сложно. На отстройку позы может уйти даже несколько занятий, но не торопите процесс. Йога требует от практикующего концентрации и терпения.

Основные ошибки при выполнении Гомукхасаны

Поднятие плеч. Не задирайте плечи вверх, так шея окажется зажата, а позвоночник непроизвольно будет скругляться. Расправьте спину, опустите лопатки вниз, вытяните шею и направьте взгляд вперёд.

Не задирайте плечи вверх, так шея окажется зажата, а позвоночник непроизвольно будет скругляться. Расправьте спину, опустите лопатки вниз, вытяните шею и направьте взгляд вперёд. Округление спины. Этот пункт связан с предыдущим. Старайтесь сохранить прямое положение спины. Грудной отдел должен немного прогнуться, а не округлиться.

Этот пункт связан с предыдущим. Старайтесь сохранить прямое положение спины. Грудной отдел должен немного прогнуться, а не округлиться. Давление на колени. Основная точка опоры остаётся на ягодицах. Ноги должны легко и приятно тянуться, не оказывайте лишнее давление в этой зоне.

Йога работает не только с телом, но и с сознанием, она помогает расслабиться и отпустить мысли, накопившиеся за день. Выполняйте тренировки регулярно, чтобы заметить результат. Больше про практики и асаны читайте под тегом «Йога».