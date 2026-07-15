Мясников рассказал, почему инфаркты «помолодели» до 25 лет

Александр Мясников завил НСН, что современная еда провоцирует в организме молодежи старческие болезни, а Андрей Продеус уверен, что болезни "участились" из-за лучшей диагностики.

Современные пищевые привычки приводят к тому, что тело начинает стареть раньше, отсюда и участившиеся случаи онкологии и инфарктов у молодёжи. Об этом НСН рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

За последние пять лет заболевания, которые ранее считались характерными для старшего возраста, стали встречаться на 20% чаще у молодежи, пишут «Известия» со ссылкой на российские клиники. Так, например, в список вошли повышенное давление, диабет и варикоз. Мясников назвал основной причиной такой статистики питание.

«Это уже давняя тенденция. Молодеет онкология, причём настолько, что даже рекомендации по выявлению рака груди или кишечника вынуждены были сдвинуть на 5–10 лет пораньше. То же самое мы видим в кардиореанимациях, пациент с инфарктом — 25 лет. Про ожирение я молчу: избыточный вес есть у каждого второго — это 40 %. Однако это не заболевания молодеют — это мы раньше стареем. Мы губим себя неподвижностью, питанием. Вот эта вся ультрапереработанная пища, привычка покупать готовое, переедание — всё это ведёт к тому, что организм просто стареет раньше. Заболевание само по себе приходит тогда, когда ему положено. А то, что мы сдвинули своё биологическое старение лет на 15–20, — это факт», — рассказал он.

Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет

В свою очередь врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН не согласился с тем, что болезни помолодели, а увидел причину в лучшей выявляемости.

«Никакие заболевания не помолодели — просто их стали лучше выявлять. Молодёжь не стала хуже за собой следить: просто нужно выявлять проблемы раньше, а не запускать до тех пор, пока люди уже не могут ходить. Если проводится больше диспансеризаций и профилактических осмотров, будет выявляться значимо больше заболеваний. Это не значит, что люди становятся менее здоровыми или более больными. Ведь если мы поселим в какую‑нибудь деревню профессиональных кардиологов, количество сердечно‑сосудистых заболеваний в ней вырастет в сто раз», — подытожил он.

Ранее Мясников заявил НСН, что МРТ должно проводиться строго после назначения врача, иначе это ведет к выявлению находок неясной клинической значимости и запускает дальнейший маховик исследований и финансовых затрат.