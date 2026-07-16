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ОСН: исключать мясо из рациона нужно поэтапно

Газета.Ruиещё 2

При переходе на растительный рацион важно не отказываться от употребления мяса резко, исключая его постепенно. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Как перейти на растительный рацион без вреда для здоровья
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При переходе на растительную пищу нужно исключать мясо из рациона поэтапно. Например, можно начать с одного дня в неделю без мясных продуктов, а спустя месяц увеличить число таких дней в неделю.

Переход на растительный рацион также рекомендуется выстраивать последовательно, чтобы избежать лишнего стресса для организма. В первую очередь стоит отказаться от переработанного мяса и свинины, затем исключить из рациона говядину, а позже — мясо птицы.

Особое внимание следует уделить замене животного белка. В качестве альтернативы подойдут соевые продукты, орехи и бобовые. Чечевица, нут, маш, фасоль и горох содержат большое количество белка, а также богаты клетчаткой, которая способствует очищению кишечника и нормализации пищеварения.

Помимо этого, можно изучить кулинарные традиции разных стран, пробовать новые продукты и использовать разнообразные специи.

Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории Нурия Дианова до этого говорила, что мясные и молочные продукты лучше хотя бы частично заменить на растительные аналоги. Благодаря этому, по ее словам, удастся снизить риски серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ и работы сердечно-сосудистой системы.