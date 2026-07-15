Врач опровергла миф об «омолаживающем» эффекте костного бульона

Научных доказательств омолаживающего действия костного бульона в настоящее время нет, а содержащийся в нем коллаген не усваивается организмом напрямую. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина.

«Костный бульон действительно содержит коллаген, однако в процессе пищеварения он не поступает в организм в неизменном виде. Под действием ферментов коллаген расщепляется до аминокислот и небольших пептидов, которые затем используются организмом по его текущим потребностям. Это означает, что употребление костного бульона не гарантирует направленного синтеза коллагена именно в коже, волосах или суставах. На сегодняшний день убедительных клинических данных, подтверждающих выраженное омолаживающее действие костного бульона, недостаточно. Для синтеза собственного коллагена организму необходимы не только аминокислоты, но и достаточное поступление витамина С, меди, цинка, белка и других нутриентов», – сказала Елена Пехотина.

По ее словам, костный бульон не относится к продуктам, которые необходимо употреблять ежедневно для поддержания здоровья.

«Если он является частью сбалансированного рациона, допустимо включать его несколько раз в неделю или ежедневно небольшими порциями. Оптимальным считается объем около 200–250 мл в день. Употребление нескольких больших порций ежедневно не имеет доказанных преимуществ и может привести к избыточному поступлению соли, насыщенных жиров и пуринов. Рацион должен оставаться разнообразным, а источники белка – чередоваться», – пояснила Елена Пехотина.

Она также предупредила, что наваристые бульоны могут повышать уровень мочевой кислоты и ухудшать течение подагры, их рекомендуется ограничить пациентам с хронической болезнью почек, некоторыми заболеваниями печени и при необходимости соблюдать низкопуриновую диету.

«Для синтеза собственного коллагена организму важнее регулярное поступление полноценного белка – рыбы, нежирного мяса, яиц, молочных продуктов и бобовых – в сочетании с продуктами, богатыми витамином С, который играет ключевую роль в образовании коллагеновых волокон. Именно сбалансированное питание, а не отдельный продукт, является наиболее эффективной стратегией поддержания здоровья кожи, суставов и соединительной ткани», – заключила Елена Пехотина.

Ранее в соцсетях появился тренд на употребление костного бульона ради его «омолаживающего» эффекта, а также красоты кожи и волос. В некоторых торговых точках столицы бульон даже предлагают брать с собой в стакане, как кофе навынос.