В чем вред ягод, которые растут у подъездов

Во дворах многоквартирных домов нередко можно встретить плодовые деревья и даже кустики ягод. Но вот есть эти дары природы не стоит. Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о вреде употребления плодов, выращенных рядом с дорогами и асфальтом. По её словам, такие растения могут накапливать вредные вещества, которые почти не выводятся из организма человека. Эти вещества оседают на почках и печени, вызывая серьёзные проблемы со здоровьем.

© Нижегородская правда

Соломатина в разговоре с РИАМО подчеркнула, что асфальт, особенно нагретый, выделяет опасные компоненты. Капли масла и других жидкостей от припаркованных автомобилей, а также выхлопные газы смешиваются с пылью и оседают на почву. Городская пыль, в свою очередь, содержит соли тяжёлых металлов, которые попадают в растения и накапливаются в их плодах.

Она отметила, что даже тщательная чистка и мытьё плодов не помогут удалить вредные вещества. Организм человека не способен эффективно расщеплять и перерабатывать неорганические соединения, что может привести к проблемам с печенью и почками.