Какая одежда поможет снизить риск развития рака

Россияне смогут снизить риск развития онкологических заболеваний, если будут следить за питанием, выбором бытовой химии или одежды. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор медицинских наук, онколог-маммолог и пластический хирург Александр Братик.

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«Людям, которые каждый день совершают покупки, невозможно гарантировать, что продукты будут хорошего качества, потому что даже у одной марки можно встретить два совершенно разных по качеству продукта. Можно лишь посоветовать покупателям самим изучать этикетки и обращать внимание на состав», — пояснил специалист.

По его словам, вещи должны быть из натуральных тканей, поскольку контактные патологии могут провоцировать долгосрочные изменения в организме. Важно также наблюдать за своим состоянием, так как первые признаки болезни могут маскироваться под обычную усталость. Отдельное внимание стоит уделять состоянию кожи и проходить регулярную дерматоскопию родинок, чтобы исключить риск развития агрессивных форм рака, заключил Братик.

Ученые Медицинской школы Университета Индианы до этого установили, что ожирение не только повышает риск развития лейкемии, но и создает в организме условия, ускоряющие рост раковых клеток крови.

Ранее онколог оценил риск развития рака груди из-за аборта.