Назван простой способ снизить холестерин только одним продуктом

По словам диетолога и нутрициолога Сары Шенкер, регулярное добавление в рацион грецких орехов может помочь снизить холестерин и защититься от сердечных заболеваний.

«С точки зрения питательных веществ грецкие орехи уникальны — это превосходный источник незаменимой омега-3 жирной кислоты альфа-линоленовой кислоты», — пояснила эксперт.

Примерно 10 целых грецких орехов содержат около 3 граммов альфа-линоленовой кислоты. Кроме того, порция грецких орехов даст почти 5 граммов белка и 2 грамма клетчатки, а также витамины B1, B6, E, фолиевую кислоту, фосфор, магний, медь, марганец и биотин, пишет АиФ.

«Грецкие орехи содержат сложную смесь биоактивных соединений и богаты антиоксидантами, которые сконцентрированы в коричневой кожице», — отметила Шенкер.

Помимо здоровья сердца, орехи, по ее словам, помогают при некоторых видах рака, диабете и улучшают состояние кишечника. Несмотря на почти 200 калорий в порции, они способны активировать участок мозга, отвечающий за контроль голода и тяги к еде.

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