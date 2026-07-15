Врачи предупредили об опасности рыбы из паводковых луж и затопленных рек

Врачи Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области просят жителей не ловить и не есть рыбу из водоёмов, которые пострадали от весеннего половодья или образовались прямо на улицах из-за подтоплений. Такая рыба может нанести серьёзный вред здоровью.

Паводок заливает берега, где гибнут мелкие грызуны. Они часто переносят опасные инфекции. Кроме того, вода попадает в выгребные ямы и уличные туалеты, смывая отходы прямо в реки и лужи. В тёплую погоду в такой среде стремительно размножаются бактерии, вирусы и паразиты.

Если съесть рыбу, выловленную в загрязнённом месте, можно заразиться кишечной инфекцией или подхватить глистов, подчеркнули медики. Их предупреждение особенно актуально на фоне прогнозов синоптиков: уровень воды в реках продолжает подниматься из-за обильных дождей, о чем ранее сообщало ИА «Уральский меридиан».